3 خطوات لبشرة أكثر انتعاشاً في الصيف

هل تشعرين بأن حرارة الصيف تؤثر على إشراقة بشرتك بشكل كبير؟؟ هذا أمر طبيعي، فدرجات الحرارة في السنوات القليلة الماضية أصبحت تتزايد بطريقة ملحوظة.

وعلى الرغم من استحالة السيطرة على ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلا أنه يمكن التحكم في مدى تأثر بشرتك بهذه الحرارة، فخطوات "سيِّدتي نت" الثلاث قادرة على إبقاء بشرتك أكثر انتعاشاً وإشراقاً بالرغم من حرارة الصيف المرتفعة، وهذه الخطوات هي:

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1.الملح

ابدئي بعمل كمادات الملح على بشرتك، كل ما عليك فعله هو إحضار قطنة وبلليها بكوب من الماء والملح، ثم استخدميها على بشرتك باستخدام تكنيك الدوائر الصغيرة لمدة 3 دقائق.

*يجب التأكد من ذوبان الملح داخل الماء جيداً حتى لا يسبب الخدوش لبشرتك.

2.الحليب

استخدمي قطنة جديدة ونظيفة على بشرتك في الخطوة الثانية، فقط بلليها بالحليب، ثم دلكي بها بشرة وجهك وعنقك لمدة 3 دقائق كما فعلت في الخطوة الأولى.

3.الخيار

وأخيراً عليك بعصر خيارة طازجة في الخلاط واستخدامها مباشرة وهي باردة على بشرتك، وستجدين بشرتك غاية في النعومة والانتعاش، وتأكدي من أنها بعيدة تماماً عن الجفاف، فهذه الخطوات الثلاث لا تقوم بإنعاش بشرتك فحسب، بل تقوم بإكسابها الليونة والنعومة أيضاً.

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