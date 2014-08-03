مكياج الحبّ على طريقة إليسا

انتشرت الصور الأخيرة لإليسا بالإطلالة الرومانسيّة، حيث اعتمدت المكياج الطبيعيّ الذي يعكس جمال عينيها، ويمنح وجهها الإشراق، من دون الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل. وبالرغم من العادات الأساسيّة التي تتّبعها إليسا، من مكياج العيون العسليّة إلى طريقة رسم الشّفاه، ها هي تتّجه نحو أسلوب جديد يُبرز جمالها، وكأنها لا تضع المكياج. إليك طريقة تطبيق No Makeup Look على غرار إليسا.

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مكياج الوجه:

هناك خطوات أساسية عليك اتّباعها لتحقيق المكياج الطبيعيّ عبر الاعتناء بالبشرة.

- ترطيب الوجه: استخدمي مرطّباً للبشرة، يحتوي على حماية من أشعة الشمس.

• إخفاء العيوب: ضعي الكونسيلر لإخفاء الحبوب المرئيّة والدوائر السوداء تحت العينين. لكن انتبهي إلى ألا تُكثري من هذا المستحضر للحفاظ على النتيجة المطلوبة.

•استخدام البودرة: إذا كانت بشرتك لامعة، استخدمي البودرة التي تمتصّ الزيوت. أمّا بالنسبة إلى بودرة الخدود، فننصحك بالألوان الوردية.



مكياج العيون:

بعد تحقيق المظهر الطببيعيّ للوجه، ابدئي بتطبيق مكياج العيون باستخدام الظلال الترابيّ المتناسق مع لون البشرة على الجفن العلويّ، ما يعكس لون العينين العسليّتين. كما يُمكنك إضافة القليل من الظلال على طول الجفن السفليّ، كالذي اعتمدته إليسا.

بالانتقال إلى الأي لاينر الأسود، ارسمي خطّاً رفيعاً على الزاوية الداخليّة للعين، ثمّ عرّضي الخط بشكل تدريجيّ، كلما اتّجهت نحو الزاوية الخارجيّة. أمّا بالنسبة إلى القلم الأسود، فيمكنك استخدامه داخل الجفن السفلي للعين.

إضافة إلى ذلك، اعتمدت إليسا على التدرّج في سماكة الرموش وطريقة وضع الماسكرا لتكبير العين.

وتكتمل الإطلالة الطبيعيّة مع أحمر الشفاه المطابق للون البشرة.

تتّجه صيحات الجمال نحو No Makeup Look بمكياج طبيعيّ جداً، يعتمد الألوان الترابية المتناسقة مع لون البشرة، ما يُميّز كلّ امرأة ويُبرز جمالها الخاصّ.

لا تتردّدي سيدتي في تطبيق هذه الطريقة حتى في سهراتك ومناسباتك.

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