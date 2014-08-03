غداً.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن 20 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 20 منطقة فى العاصمة.

وشملت المناطق كلاً من: "منشية السادات – فايدة كامل – دار السلام الملاءة – البســاتين – شــارع فلسطيـن بـالمعـادى، وكــذلك منـاطق زهــراء مــدينة نــصر – الحــى العاشر- النادى الأهلى بالشروق – عزبة الهجانة – معسكرات الأمن المركزى – المنطقة الأولى والسادسة والثامنة بمدينة نصر – الحى السابع – الحى السادس - معسكرات الجبل اأدحمر - وضعفها عن "القطامية - التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة".

جاء ذلك نظراً للكسر المفاجئ بإحدى الوصلات الرئيسية بمحطة ميــاه الفسطاط، ويبدأ الانقطاع اعتبارا من الساعة السادسة مساء غدٍ الاثنين وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصانع الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة، وأكدت الشركة توفير سـيارات لتوزيع ميـاه صالحة للشرب مجاناً، وفـى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .