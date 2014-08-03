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محافظ دمياط يقود حملة لرفع الإشغالات برأس البر

  • مصر
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قاد اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، الأحد، حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع النيل بمدينة رأس البر.

وشدد «منصور» على عودة شارع النيل بالمدينة إلى رونقه الطبيعي بعد تطهيره من الإشغالات والباعة الجائلين وإعادة رأس البر إلى مظهرها الحضاري.

وطلب المحافظ من حازم حواس، رئيس مدينة رأس البر الجديد، وشرطة الإشغالات باستمرار الحملات لمدة 10 أيام حتى تحقق أهدافها.

كما قاد المحافظ حملة مرورية على بوابات رأس البر الشرقية والغربية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب.

وقد استوقف المحافظ العديد من سيارات الركوب وتاكسي الأجرة وسأل الركاب عن التعريفة للتأكد من مدى التزام السائقين، كما شدد المحافظ على حظر دخول الموتوسيكلات إلى مدينة رأس البر والمصادرة الفورية لأي مخالفة.

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