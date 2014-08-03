فان جال يؤكد غياب فان بيرسي عن مانشستر في افتتاح الدوري

أكد الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد غياب روبن فان بيرسي مهاجم الفريق عن مواجهة سوانزي سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وكان فان بيرسي قد طلب الحصول على إجازة لثلاثة أسابيع عقب مونديال البرازيل، قبل العودة للمشاركة في تدريبات مانشستر يونايتد.

ووافق فان جال الذي كان مدربا لفان بيرسي في منتخب هولندا في المونديال، ولكنه أشار إلى أن مهاجمه لن يلعب أمام سوانزي يوم 16 أغسطس الجاري.

وقال فان جال: "فان بيرسي يريد أن يلعب كل مباراة، أنا أعلم ذلك، ولكن هناك 30 لاعبا آخرين في القائمة يريدون نفس الأمر".

وتابع "فان بيرسي يحتاج إلى نظام تدريبي كامل من أجل العودة للعب".