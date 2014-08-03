مدرب موناكو: فالكاو معنا في الموسم المقبل

صحيح أن كلماته لم تكن حاسمة بنسبة 100%، لكن ليوناردو يارديم المدير الفني لموناكو واثق من استمرار راداميل فالكاو في صفوف النادي الموسم المقبل.
صحيفة ليكيب الفرنسية زعمت أن ريال مدريد على وشك التوصل لاتفاق مع موناكو لضم فالكاو ها الصيف.
لكن يارديم رد "حاليا فالكاو لاعبنا ونعتمد عليه بشكل كبير في الموسم الجديد".
وتابع "للأسف خسرنا جيمس رودريجز، لكننا نستطيع أن نعول على فالكاو كثيرا".
وأضاف "لا نرغب في خسارة فالكاو، وهو باق معنا في الموسم المقبل".
ريال مدريد يرغب في ضم فالكاو مقابل 12 مليون يورو على سبيل الإعارة لموسم واحد، وبعدها يدفع باقي ثمن الصفقة التي تبلغ 40 مليونا.
ويعمل ريال مدريد على إبرام الصفقة بعد التأكد من قدرة فالكاو على اللعب وتعافيه بشكل تام من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لو صحت تقارير ليكيب وصحيفة أس الإسبانية.