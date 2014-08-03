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عودة بعثة ريال مدريد إلى إسبانيا

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عودة بعثة ريال مدريد إلى إسبانيا عودة بعثة ريال مدريد إلى إسبانيا

مدريد، (إفي): عادت بعثة نادي ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية بعد الجولة الأمريكية التي قام بها الفريق استعدادا للموسم المقبل، والتي مني خلالها بهزيمتين.

ووصلت بعثة الميرينجي إلى العاصمة مدريد صباح اليوم الأحد قادمة من مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، حيث خاض الميرينجي آخر مبارياته الودية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بحسب صحيفة (آس) الإسبانية.

واختتم الريال بهذه المباراة الجولة التي قام بها استعدادا للموسم الجديد، ومني خلالها بهزيمتين أمام روما بهدف نظيف ومانشستر يونايتد 1-3.

كما خسر مباراته الثالثة أمام انتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح (2-3) بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد اراحة اللاعبين حتى عصر الثلاثاء، عندما يخوض الفريق أول مران له بكامل لاعبيه.

ويستعد الريال لمواجهة سيفيليا يوم 12 من الشهر الجاري في كأس السوبر الأوروبي.

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