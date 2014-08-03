إنزاجي بعد استقبال ميلان 10 أهداف: نتحسن كثيرا

لا يرى فيليبو إنزاجي المدير الفني لميلان أن فريقه في حالة سيئة، رغم استقبال 10 أهداف في 3 هزائم متتالية ودية.

ميلان سقط بهدفين أمام ليفربول، بثلاثة في مباراة أوليمبياكوس، وبالخمسة حين واجه مانشستر سيتي.

لكن إنزاجي يرى "ميلان يتحسن بشكل كبير، وأعتقد أننا قدمنا 30 دقيقة رائعة أمام ليفربول في الشوط الثاني".

وتابع "صحيح أن ميلان لازال ساذجا، لكننا نتطور وهذا هو المهم وسنكون على قدر كبير من الجاهزية مع انطلاق الموسم".

ضم ميلان جيرمي مينيز مجانا من باريس سان جيرمان وكذلك أليكس، وجدد بقاء عادل رامي مدافع الفريق.