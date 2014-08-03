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جامعة السادات: تجهيز المدن الجامعية لاستقبال 4 الالاف طاالب وطالبة

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جامعة السادات: تجهيز المدن الجامعية لاستقبال 4 الالاف طاالب وطالبة جامعة السادات: تجهيز المدن الجامعية لاستقبال 4 الالاف طاالب وطالبة

الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس جامعة مدينة السادات

أكد الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب على توافر وتجهيز 4 آلاف مكان بالمدن الجامعية ، وسيتم تسكين الطلاب بدءاً من اليوم الاول للعام الدراسى الجامعى 2014/2015 بعد إجراء كافة أعمال الصيانة والتطوير.
> وأوضح الدكتور متولى جهود الجامعة فى انهاء اعمال الصيانة الخاصة بغرف الطلاب و مطاعم الاغذية وصيانة خزانات المياه والكهرباء و صالات الكمبيوتر والمكتبات الخاصة بالمدن الجامعية تمهيدا لاستقبال الطلاب اعتبارا من اليوم الاول فى الدراسة

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