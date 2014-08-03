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المجلس القومى لحقوق الإنسان يجدد إدانته للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

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المجلس القومى لحقوق الإنسان يجدد إدانته للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة المجلس القومى لحقوق الإنسان يجدد إدانته للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة


> أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان  العدوان المستمر الذى تقوم به إسرائيل على قطاع غزة مستخدمة آلتها الحربية جوا وبحرا وأرضا دون تمييز مما راح ضحيته أكثر من 1600 شهيد حتى الآن و أكثر من 9000 جريح بينهم أطفال و نساء و شيوخ و معاقين و مدنيين عزل.

كما استهدف هذا العدوان المستشفيات والعيادات الطبية وعربات الإسعاف والتوسع الشديد فى هدم المنازل السكنية و المدارس وتخريب البنية التحتية ، الأمر الذى يشهد معه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة و كارثة بيئية و صحية تتحمل إسرائيل مسئوليتها بإعتبارها سلطة الإحتلال .
> و اعتبر هذه الأفعال إنتهاكا للقانون الإنسانى و خاصة إتفاقية جنيف الرابعة التى تعتبر العديد من هذه الأعمال جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية كما تعتبر هذه الأفعال إنتهاكا للقانون الدولى لحقوق الإنسان و الإتفاقات الدولية .
> و طالب المجلس  المجتمع الدولى و منظمته الدولية بالعمل على الوقف الفورى لإطلاق النار حقنا للدماء التى تسيل فى كل لحظة ،
> إنهاء الحصار اللإنسانى المفروض على القطاع جوا و بحرا و أرضا ،  الإستجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية فى توفير الأمم المتحدة الحماية الدولية للشعب الفلسطينى و إتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلى لكافة الأراضى التى إحتلتها بعد حرب 1967 ،إطلاق سراح الأسرى فى السجون و المعتقلات الإسرائيلية و خاصة هؤلاء الذين سبق أن أفرج عنهم و أعتقلوا من جديد أثناء هذه الأحداث و إجراء تحقيق دولى مستقل فى جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التى إرتكبت فى قطاع غزة منذ بدء العدوان .
> و أضاف البيان إلى أن إستمرار الإحتلال الإسرائيلى لهذه الأراضى هو أحد أسباب إشتعال المنطقة و عدم إستقرارها . و أشار إلى أن أكثر ما تحتاجه المنطقة هو السلام الذى يقوم على العدل و احترام حقوق الإنسان و حق الشعوب .

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