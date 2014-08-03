أمن المطار يضبط طلقتى ذخيرة بصحبة صحفى ألمانى وراكب يمنى

ضبط رئيس وردية الأمن بشركة مصر للطيران اليوم الأحد صحفيا ألمانيا حاول تهريب طلقة ذخيرة حية بحقيبة يده لدى توقفه بمطار القاهرة قادما من ليبيا فى طريقه إلى بلاده ، كما تم ضبط راكب يمنى بصحبته طلقة 9 مم قبل سفره إلى صنعاء .

> ذكرت مصادر أمنية بمطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات صعود ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى برلين إشتبه رجل الأمن فى حقيبة يد الصحفى الألمانى “يولس لينسك” وبفتحها عثر على طلقة جرينوف محظور حيازتها على الطائرات ، أقر الصحفى أنه كان يغطى الأحداث فى ليبيا وحصل على الطلقة كتذكار للأحداث التى تابعها ، تم مصادرة الطلقة وإعدامها والسماح للصحفى باللحاق بطائرته .

و أضافت المصادر عثر رجال الأمن بمصر للطيران على طلقة حية 9 مم بصحبة الراكب اليمنى “مصباح أحمد” قبل صعوده الطائرة المصرية المتجهة إلى صنعاء وتم إعدامها أيضا والسماح للراكب بالسفر .