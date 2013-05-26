تعاون بين "الصحة" و"التأمينات" لضم غير القادرين لمشروع "الضمان الاجتماعي"

التعاون سيبدأ في 4 محافظات.. و"الصحة" تستفيد من خبرة "التأمينات" في هذا المجال

كتب : وفاء الصعيدي الأحد 26-05-2013 17:11

أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تقديم بيانات عن غير القادرين من المواطنين لضمهم لمشروع الضمان الصحي.

وأوضحت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس بحضور الدكتور محمد مصطفى، وزير الصحة، والدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، أنه سيتم بدأ التعاون في 4 محافظات وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج.

وأكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، أنه وفقا للدستور فإن الجهة المنوط بها تحديد غير القادرين في المجتمع المصري هى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية فقط، ولذا فإنه يطمح في الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والحصول على البيانات الخاصة بهذه الفئة في محافظات.