شيكابالا: لا مشكلة في المشاركة لدقائق قليلة مع لشبونة الآن

لا يجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب سبورتنج لشبونة أي مشكلة في المشاركة لدقائق قليلة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع فريقه.

ولم يشارك شيكابالا مع المدرب الجديد ماركو سيلفا سوى لدقائق معدودة كبديل، في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

والتقى FilGoal.com شيكابالا الذي يتواجد في الإسكندرية مع فريقه البرتغالي لمواجهة الاتحاد السكندري في احتفاله بمرور 100 عام على تأسيسه.

وقال شيكابالا لـFilGoal.com: "ليس لدي أي مشكلة في لعب دقائق قليلة خلال فترة الإعداد، لأن المدرب يتبع سياسة التدوير في منح كل اللاعبين الفرصة".

وتابع نجم الزمالك السابق "جاهز للمشاركة في المباريات الرسمية مع فريقي، أتمنى الاستمرار مع سبورتنج".