وائل جمعة يختار – أصعب مهاجم واجهه

ليس صامويل إيتو، ليس ديدييه دروجبا، ليس هؤلاء الأفذاذ من الكرة الإفريقية.. بل لاعب إنجليزي هو أخطر مهاجم واجهه وائل جمعة بحسب تصريحات الصخرة لـFilGoal.com.
جمعة الذي بدأ يتألق وهو في غزل المحلة، ثم انتقل للأهلي ليصبح الصخرة يجيب على السؤال الذي سيوجهه FilGoal.com لنجوم الكرة المصرية.
وقال الصخرة: "نجمان أعتز بمواجهتهما، وأعتقد أنهما أصعب من لعبت أمامهما.. أولهما واين روني".
قاد جمعة منتخب مصر في مباراة ضد إنجلترا، وحينها واجه الفتى الذهبي للكرة البريطانية ومانشستر يونايتد.
وأضاف جمعة "المهاجم الثاني الصعب الذي واجهته هو بالتأكيد ليونيل ميسي، في مباراة الأهلي وبرشلونة".
اعتزل جمعة صاحب الـ39 عاما، وتوجه إلى العمل الإداري ليصبح مدير الكرة في القلعة الحمراء.