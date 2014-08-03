أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وائل جمعة يختار – أصعب مهاجم واجهه

Google+ Print
وائل جمعة يختار – أصعب مهاجم واجهه وائل جمعة يختار – أصعب مهاجم واجهه

ليس صامويل إيتو، ليس ديدييه دروجبا، ليس هؤلاء الأفذاذ من الكرة الإفريقية.. بل لاعب إنجليزي هو أخطر مهاجم واجهه وائل جمعة بحسب تصريحات الصخرة لـFilGoal.com.

جمعة الذي بدأ يتألق وهو في غزل المحلة، ثم انتقل للأهلي ليصبح الصخرة يجيب على السؤال الذي سيوجهه FilGoal.com لنجوم الكرة المصرية.

وقال الصخرة: "نجمان أعتز بمواجهتهما، وأعتقد أنهما أصعب من لعبت أمامهما.. أولهما واين روني".

قاد جمعة منتخب مصر في مباراة ضد إنجلترا، وحينها واجه الفتى الذهبي للكرة البريطانية ومانشستر يونايتد.

وأضاف جمعة "المهاجم الثاني الصعب الذي واجهته هو بالتأكيد ليونيل ميسي، في مباراة الأهلي وبرشلونة".

اعتزل جمعة صاحب الـ39 عاما، وتوجه إلى العمل الإداري ليصبح مدير الكرة في القلعة الحمراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر