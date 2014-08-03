وصول الظواهرى و67 آخرين لمعهد أمناء الشرطة بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى

وصل، منذ قليل، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. وتم ايداعهم قفص الاتهام والذين بدات عليهم علامات الاستفهام من القفص الزجاجى الذين حضرو به لاول مرة والذى منع الصوت فية وبدا يشيرون بالاشارات لمحاميهم وبعض اسرهم الذين حضرو الجلسة والتى سوف تبدأ بعد قليل.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.