وزير النقل يزور بورسعيد و يتفقد مينائي الغرب والشرق

يصل بورسعيد، بعد قليل، المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، في زيارة تستغرق ساعات يتفقد خلالها مينائي الغرب و الشرق للتعرف علي مشاكلهما و تحديث موانئ بورسعيد.

وتأتي زيارة وزير النقل بعد توليه الوزارة وهي المرة الأولي التي يزور فيها بورسعيد كوزير للنقل .

ومن المقرر أن يتفقد بشكل موسع ميناء شرق بورسعيد و زيارة محطة شركة قناة السويس للحاويات و الأماكن المزمع فيها انشاء شركات و محطة تموين سفن و محظة حاويات جديدة .

ويقوم وزير النقل بمتابعة اللمسات النهائية بميناء شرق تفريعة بورسعيد قبل اعلان التحالف الفائز بمشروع تنمية محور قناة السويس وتفقد البنية الاساسية لتنمية مشروع محور قناة السويس .

كما يعقد وزير النقل اجتماع مع العاملين بهيئة ميناء بورسعيد وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى