أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير النقل يزور بورسعيد و يتفقد مينائي الغرب والشرق

Google+ Print
وزير النقل يزور بورسعيد و يتفقد مينائي الغرب والشرق وزير النقل يزور بورسعيد و يتفقد مينائي الغرب والشرق

هاني ضاحي – وزير النقل

يصل بورسعيد، بعد قليل، المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، في زيارة تستغرق ساعات يتفقد خلالها مينائي الغرب و الشرق للتعرف علي مشاكلهما و تحديث موانئ بورسعيد.

وتأتي زيارة وزير النقل بعد توليه الوزارة وهي المرة الأولي التي يزور فيها بورسعيد كوزير للنقل .

ومن المقرر أن يتفقد بشكل موسع ميناء شرق بورسعيد و زيارة محطة شركة قناة السويس للحاويات و الأماكن المزمع فيها انشاء شركات و محطة تموين سفن و محظة حاويات جديدة .

ويقوم وزير النقل بمتابعة اللمسات النهائية بميناء شرق تفريعة بورسعيد  قبل اعلان التحالف الفائز بمشروع تنمية محور  قناة السويس وتفقد البنية الاساسية لتنمية مشروع محور قناة السويس     .

 كما يعقد وزير النقل  اجتماع مع العاملين  بهيئة ميناء   بورسعيد  وذلك   بقاعة الاجتماعات الكبرى

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا