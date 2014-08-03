فتح باب التقدم لجميع الوظائف الإدارية بتعليم السويس‎

أعلنت مديرية تعليم السويس فتح باب التقدم لشغل وظائف المستوى الإدارى بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ، إلى جانب وظائف ” وكلاء ، موجهون ” لمدة أسبوعين ، على أن يتم تقديم الوظائف بإدارة تنسيق الوظائف بمديرية تعليم السويس.

قال أيمن فهمي إسماعيل المستشار الإعلامي أن مديرية تعليم السويس ، بدأت أعمال الإستعدادت لبدأ العام الدراسى الجديد ” 2014 / 2015 ” بمشاركة مديرو المدارس ومديرو الإدارات التعليمية ، حيث تقرر مشاركة الطلاب والتلاميذ فى أعمال التجميل والنظافة ، من خلال المعسكرات الصيفية.

وأشار عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالسويس ، إلى انه سيتم ربط القطاعات التعليمية والمدارس بالشبكة الإلكترونية لوزراة التعليم مباشرة.