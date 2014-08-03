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عبدالعاطي : المذكرة المصرية لازالت في طورها الطبيعي ولم يصل ردًا حتى الأن

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عبدالعاطي : المذكرة المصرية لازالت في طورها الطبيعي ولم يصل ردًا حتى الأن عبدالعاطي : المذكرة المصرية لازالت في طورها الطبيعي ولم يصل ردًا حتى الأن

السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

أكد السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المذكرة التي أرسلتها إلى الإدارة الأمريكية احتجاجًا على تصريحات “ماري هارفي” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لازالت في طورها الطبيعي طبقًا لقواعد البروتوكولات .

وأضاف عبدالعاطي في مداخلة هاتفية على فضائية CBC أكسترا اليوم، أن لم يرد حتى الأن ردًا رسميًا من الإدارة الأمريكية على المذكرة التي تقدمت بها مصر حول تصريحات “هارفي” .

يذكر إنه بناء على تعليمات من السفير سامح شكري وزير الخارجية، قامت السفارة المصرية بواشنطن بتوجيه مذكرة احتجاج رسمية إلى الخارجية الأمريكية تتضمن رفضًا كاملًا لتصريحات نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارفي، والتي ادعت فيها أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر تستخدم في قمع المتظاهرين.

وأضاف عبد العاطي أنه تم التأكيد على أن تلك التصريحات لا تمت للواقع بأي صلة، مع المطالبة بضرورة أن تعكس تصريحات المتحدثين الرسميين باسم الخارجية الأمريكية مستقبلًا الحقائق.

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