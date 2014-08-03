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شيخ سعودي: لا يجوز لعن إسرائيل لأنه اسم نبي الله يعقوب والأصح لعن “اليهود”

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شيخ سعودي: لا يجوز لعن إسرائيل لأنه اسم نبي الله يعقوب والأصح لعن “اليهود” شيخ سعودي: لا يجوز لعن إسرائيل لأنه اسم نبي الله يعقوب والأصح لعن “اليهود”

صالح الفوزان

قال  الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز لعن إسرائيل، لأن “إسرائيل” هو اسم نبي الله يعقوب عليه السلام، مبيناً أن الأصح هو لعن “اليهود”.

وأضاف الفوزان في تسجيل صوتي منسوب إليه، بحسب ما أوردته صحيفة “تواصل”، أن “اليهود” هو الاسم المعروف لهم، غير أنهم صاروا يقولون “إسرائيل”، وهذا من تلبيسهم، حسب تعبيره.

وأوضح أن بعض الناس يقول “اللهم العن إسرائيل”، وهذا في معناه أن تنزل اللعنة على يعقوب عليه السلام، مشيراً إلى ضرورة  أن ينتبه المسلم لذلك، وأن يقول “لعن الله اليهود”، أو “لعنة الله على اليهود”، بدلاً من سب “إسرائيل”.

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