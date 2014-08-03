رسميا.. لامبارد إلى مانشستر سيتي

أعلن مانويل بيللجريني المدير الفني لمانشستر سيتي تعاقد ناديه مع أيقونة تشيلسي واللاعب الإنجليزي الدولي فرانك لامبارد.

لامبارد صاحب الـ36 عاما، رفض تجديد عقده مع تشيلسي ليرحل عن النادي الأزرق اللندني هذا الصيف.

وقع لامبارد عقدا مع نيويورك سيتي الأمريكي، لينضم إلى الفريق لكن بداية من شهر يناير حيث يبدأ الموسم هناك.

لهذا كان أمام لامبارد ستة أشهر يحتاج للتدرب واللعب مع أحد الأندية في بلاده حتى يتممهم.

وقال بيللجريني: "بالفعل لامبارد سيبدأ التدريب مع مانشستر سيتي وقد وقع على عقود انتقاله لنا رسميا".

وكان لامبارد قد قضى 17 عاما بين أسوار تشيلسي قبل الرحيل في النهاية عن القلعة الزرقاء.