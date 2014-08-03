ننشر تفاصيل درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة

حصل "اليوم السابع" على نسخة من جدول بطولات ومستويات التفوق الرياضى المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم وجاءت كالتالى:

وخصصت 16 درجة كحافز رياضى لطالب الصف الثالث الثانوى، والذى يحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية و13 للمركز الثانى و10 درجات ونصف للمركز الثالث و8 درجات للرابع و5 للمركز الخامس ودرجتين ونصف للمركز السادس.

وبالنسبة للبطولات العربية فطبقا للقرار الوزارى المنظم للحافز الرياضى يمنح الحاصل على المركز الأول 20 درجة و16 ونصف للمركز الثانى و13 للثالث 10 للمركز الرابع و6 ونصف للخامس و3 للمركز السادس.

وفيما يتعلق بالبطولات الإفريقية وبطولات البحر المتوسط، يمنح الأول 32 درجة والثانى 26 ونصف والمركز الثالث 21 درجة و16 للمركز الرابع و10 ونصف للمركز الخامس و5 درجات للمركز السادس، كما حدد القرار 40 درجة للطالب الذى يحصل على المركز الأول فى البطولات العالمية و33 للمركز الثانى و26 ونصف للثالث و20 درجة للرابع و13 درجة للمركز الخامس و6 درجات ونصف للمركز السادس.

وحسب القواعد المنظمة للبطولات يمنح الطالب الدرجة الأعلى فى حالة تحقيقه أكثر من بطولة، فإذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو أكثر من مركز فى بطولة واحدة من البطولات تضاف له الدرجة الأعلى، على أن يتم احتساب درجات التفوق الحاصل عليها الطالب فى المسابقات خلال مرحلتى الثانوية العامة والعام الدراسى.