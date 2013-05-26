حزب الله يشيع أحد قتلاه في الضاحية الجنوبية

كتب : الأناضول منذ 50 دقيقة

شيع حزب الله اللبناني اليوم الأحد في منطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية لبيروت، أحد قتلاه الذي سقط في منطقة القصير السورية.

ونظم الحزب مسيرة حاشدة من حسينية الهادي في منطقة الأوزاعي إلى مقبرة المنطقة وسط إطلاق نار كثيف في الهواء لدي تشييع "مصطفى حسني عساف" المنتمي للحزب.

وفرض حزب الله إجراءات أمنية مشددة على طول طريق المسيرة، منع خلالها وقوف أي سيارة ليست تابعة له .

وخلال الأيام الماضية، شيع حزب الله أكثر من قتيل له سقطوا في مدينة القصير السورية على الحدود اللبنانية التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوري الحر والجيش السوري النظامي الذي يدعمه حزب الله.