أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

حزب الله يشيع أحد قتلاه في الضاحية الجنوبية

Google+ Print
حزب الله يشيع أحد قتلاه في الضاحية الجنوبية حزب الله يشيع أحد قتلاه في الضاحية الجنوبية

كتب : الأناضول منذ 50 دقيقة

شيع حزب الله اللبناني اليوم الأحد في منطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية لبيروت، أحد قتلاه الذي سقط في منطقة القصير السورية.

ونظم الحزب مسيرة حاشدة من حسينية الهادي في منطقة الأوزاعي إلى مقبرة المنطقة وسط إطلاق نار كثيف في الهواء لدي تشييع "مصطفى حسني عساف" المنتمي للحزب.

وفرض حزب الله إجراءات أمنية مشددة على طول طريق المسيرة، منع خلالها وقوف أي سيارة ليست تابعة له .

وخلال الأيام الماضية، شيع حزب الله أكثر من قتيل له سقطوا في مدينة القصير السورية على الحدود اللبنانية التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوري الحر والجيش السوري النظامي الذي يدعمه حزب الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة