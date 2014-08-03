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شيكابالا: حزين لرحيل ميدو عن تدريب الزمالك

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شيكابالا: حزين لرحيل ميدو عن تدريب الزمالك شيكابالا: حزين لرحيل ميدو عن تدريب الزمالك

عبر محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب سبورتنج لشبونة البرتغالي عن حزنه بسبب رحيل أحمد حسام "ميدو" عن تدريب فريقه السابق الزمالك.

ورحل ميدو عن تدريب الزمالك بعدما قاد الفريق للتتويج بكأس في سن الـ31 عاما، ليترك موقعه لحسام حسن.

ويتمتع شيكابالا بعلاقة صداقة قوية مع ميدو، ولكنه أيضا قدم أفضل فتراته مع الزمالك تحت قيادة العميد في فترته التدريبية الأولى.

والتقى FilGoal.com شيكابالا الذي يتواجد في الإسكندرية مع فريقه البرتغالي لمواجهة الاتحاد السكندري في احتفاله بمرور 100 عام على تأسيسه.

وقال شيكابالا لـFilGoal.com: "حزين لرحيل ميدو عن تدريب الزمالك، ولكنه ينتظره مستقبل كبير وسيكون من أفضل المدربين في الوطن العربي".

وتابع "عودة التوأم لقيادة الزمالك يقلل من حزني لرحيل ميدو".

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