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‏عاجل .. ماذا تدعو داعش‬ بخصوص القرآن الكريم

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‏عاجل .. ماذا تدعو داعش‬ بخصوص القرآن الكريم ‏عاجل .. ماذا تدعو داعش‬ بخصوص القرآن الكريم

أظهرت صحيفة ادينلك ديلي التركية كارثة جديدة من كوارث ودعوات متشددي تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، وطالب التنظيم بإعادة كتابة القرآن الكريم من جديد بحجة أن بعض الأئمة قاموا بتحريفه لخدمة أديان وطوائف أخرى.

ووصفت الصحيفة التركية التنظيم بالمنظمة الإرهابية الأكثر وحشية في تاريخ البشرية، مؤكدة أن ما يدعون إليه هذه المرة هو بمثابة فضيحة دولية وخاصة بعد دعواتهم مسبقا بهدم الكعبة المشرفة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسلامية "إيه بي إن إيه" الناطقة بالانجليزية فإن داعش أعلنت نيتها إعادة كتابة بعض الآيات داخل القرآن الكريم وإعادة ترتيب البعض الآخر منها.

وأوضحت الوكالة الناطقة بالإنجليزية أن من بين السور الكريمة التي تسعي داعش إلى تغييرها هي "سورة الكافرون"، فحسب داعش أضاف بعض أتباع الديانات الأخرى آيات خاصة بهم داخل صفحات القرآن، مشيرين بوضوح للمسيحيين والشيعة.

وأورد التنظيم الإرهابي في حديثه الآية 33 من سورة الأحزاب والتي تقول " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" وأشار أن هذه الآية من ضمن الآيات التي يريد تغييرها بدعوى أن أتباع الشيعة هم واضعو هذه الكلمات داخل السورة.

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