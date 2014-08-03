البيئة: الانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية للقانون البيئى خلال أيام

أكد الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن هناك لجنة مشكلة من مجموعة خبراء بيئيين والشئون القانونية تعكف على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 4 لسنة 1994 الخاص بحماية البيئة، وأنه سيتم الانتهاء من اللائحة وسيتم عرضها على المستشار القانونى للوزير، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام قليلة.

وأكد أبو السعود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تعديل القانون أيضا فيما يخص تفعيل دور التفتيش البيئى وأن قوانين وتشريعات حماية البيئة لم يتم تحديثها منذ عشرين عاما ونحتاج إلى تعديلها تبعا لزيادة الملوثات.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء أثناء اجتماعه بلجنة الإصلاح التشريعى صرح بأن هناك 60 ألف تشريع يحتاج للإصلاح والتعديل داخل كل وزارة.