ننشر المناطق المقبول طلابها بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة

ينشر اليوم السابع، قائمة بأسماء المناطق التى يقبل طلابها بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة، وذلك بعد توسيع النطاق الجغرافى للسكن بالمدن الجامعية.

وكان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن مجلس الجامعة وافق على تغيير النطاق الجغرافى الخاص بعملية التسكين فى المدن الجامعية لجامعة القاهرة، على أن تتغير نسبة التسكين الجغرافية لتصل لـ50 كيلو متر مكعب من مركز الجامعة، بدلاً من 20 كيلو متر، التى كانت متبعة فى نظام التسكين القديم.

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية، أن سبب تغيير نظام التسكين، هو توصيل دعم التسكين لمستحقيه من الطلاب المغتربين من المناطق البعيدة، مؤكدا أن النظام القديم يعطى الحق للطلاب من مدن قريبة من الجامعة للتسكين بالمدن الجامعية وتحرم المستحقين الحقيقيين.

وتابع نصار، أن القرار الجديد الذى سيتم تطبيقه بداية من العام المقبل، يحرم طلابا من مدن قريبة من الجامعة مثل قليوب، والعبور، الشروق، والصف، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ الطلبة المقيمين حالياً بنظام التسكين الجديد، مؤكدا أن النظام الجغرافى القديم كان يجهد الجامعة مادياً بسبب بلوغ تكلفة الطالب الواحد 675 جنيها شهرياً يدفع منها الطالب 65 جنيها فقط.

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