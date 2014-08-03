أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

هذه حقيقة وفاة توفيق عكاشة

Google+ Print
هذه حقيقة وفاة توفيق عكاشة هذه حقيقة وفاة توفيق عكاشة

نفى خالد سليمان، محامى توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، ما تردد بشأن وفاة موكله، مؤكدا أنه بصحة جيدة . وقال سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" "اﻷصدقاء اﻷعزاء ،

.توفيق عكاشة بحمد الله عايش وبكل خير، ولا يوجد أمر سئ أو ضار لحق به، وبعد أن جائتني العديد من المكالمات والرسائل علي التليفون الخاص .. وعلي الصفحة العامة والخاصة للفيس .. يتساءل الجميع عن خبر وفاة الدكتور توفيق عكاشة ورغم علمي بأن الخبر كاذب .. إتصلت تليفونيآ به وأخبرته بالشائعة .. فقال لي أنه علم بها من خلال إتصال العديد من المسؤلين به:, وتابع "وتحدث معي عن مصدر اﻹشاعة ، وتناقشنا في اﻷمر .. وأخبرته بأنني سأطمئن محبيه عنه حسبما جري بيننا من حوار .. خاصة وأنني أول أمس مساءآ قد نفيت كذلك خبر دخول الدكتور للعناية المركزة .. عمومآ أطمئن الجميع علي أنه بخير .. وطلب مني توجيه الشكر لكافة اﻷصدقاء ولمحبيه عن سؤالهم لﻹطمئنان عليه .. وأن ما حدث لا يعدو كونه إشاعة كاذبة إعتدنا عليها .. وكل عام والجميع بكل الحب والخير .. تحياتي :".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب