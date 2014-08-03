هذه حقيقة وفاة توفيق عكاشة

نفى خالد سليمان، محامى توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، ما تردد بشأن وفاة موكله، مؤكدا أنه بصحة جيدة . وقال سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" "اﻷصدقاء اﻷعزاء ،

.توفيق عكاشة بحمد الله عايش وبكل خير، ولا يوجد أمر سئ أو ضار لحق به، وبعد أن جائتني العديد من المكالمات والرسائل علي التليفون الخاص .. وعلي الصفحة العامة والخاصة للفيس .. يتساءل الجميع عن خبر وفاة الدكتور توفيق عكاشة ورغم علمي بأن الخبر كاذب .. إتصلت تليفونيآ به وأخبرته بالشائعة .. فقال لي أنه علم بها من خلال إتصال العديد من المسؤلين به:, وتابع "وتحدث معي عن مصدر اﻹشاعة ، وتناقشنا في اﻷمر .. وأخبرته بأنني سأطمئن محبيه عنه حسبما جري بيننا من حوار .. خاصة وأنني أول أمس مساءآ قد نفيت كذلك خبر دخول الدكتور للعناية المركزة .. عمومآ أطمئن الجميع علي أنه بخير .. وطلب مني توجيه الشكر لكافة اﻷصدقاء ولمحبيه عن سؤالهم لﻹطمئنان عليه .. وأن ما حدث لا يعدو كونه إشاعة كاذبة إعتدنا عليها .. وكل عام والجميع بكل الحب والخير .. تحياتي :".

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads