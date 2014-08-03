مفاجأة ..الجيش المصري يعلن الحرب على داعش

أكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان على وجود مساعٍ داخل الجامعة العربية لتشكيل جيش عربى مشترك لقتال "داعش" بالعراق وسوريا واستئصال تنظيم القاعدة من الأراضي الليبية وإرسال قوات عربية مشتركة إلى العراق وليبيا وسوريا.

قالت المنظمة في تقرير لها إن عدداً من الدول العربية من بينها "مصر وسوريا والعراق والجزائر وتونس" تستعد لقتال واستئصال التنظيمات الجهادية كافة من الشرق الأوسط بدعم من دول الخليج لمنع قيام دولة إسلامية بالمنطقة وبدعم أمريكي غربي، خوفاً من سقوط تلك الأنظمة الحاكمة وإقامة الخلافة الإسلامية

وأشار المكتب الاستشاري للمنظمة برئاسة زيدان القنائى إلى أن الأنظمة العربية باتت تدرك ان قيام دولة إسلامية مركزية بالشرق الأوسط أمر يهدد مصالح الطبقات العسكرية الحاكمة وأنظمة الخليج النفطية، وكذلك الطبقات الرأسمالية ورجال الأعمال والنخب الليبرالية والأحزاب السياسية.

أكد التقرير أن دول الخليج تخشى من تمدد تنظيم القاعدة والحوثيين بالأراضي اليمنية، وتمدد "داعش" بالأردن والعراق، كما ان مصر تخشى من سيطرة القاعدة على الأراضي الليبية والتمدد بدول شمال أفريقيا.

وفى سياق متصل أكدت المنظمة على وجود مساعٍ أوروبية وفرنسية من حلف "النيتو" لاحتلال القارة الأفريقية ودول غرب أفريقيا نظراً لتمدد القاعدة داخل الصومال ونيجيريا ومالى والسودان.

شبكةعيونالإخبارية

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