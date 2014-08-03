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سبب خطير ومفاجأة للجميع وراء العطل الفنى للفيس بوك .

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سبب خطير ومفاجأة للجميع وراء العطل الفنى للفيس بوك . سبب خطير ومفاجأة للجميع وراء العطل الفنى للفيس بوك .

كشفت مصادر فلسطينية، السبب الحقيقى للعطل الذي أصاب موقع "فيس بوك" اليوم، وهو قيام إدراة الموقع بحجبه عن الآلاف من المُستخدمين في المناطق الفلسطينية، وغلق صفحات تدعو إلى المقاومة وتنشر صورا توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلى، بحق أبناء قطاع غزة. وأكدت المصادر أنه عقب العطل الذي أصاب موقع "فيس بوك" وعودته إلى العمل تبين اختفاء حسابات خاصة لبعض النشطاء في غزة، وصفحات أخرى تدعو إلى المقاومة وتوثق جرائم الاحتلال بالصور والفيديو،  وكان قد حدث عطل فني في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما أدى إلى عدم قدرة، المستخدمين على تحديث الصفحة الخاصة بشكل كامل، وعدم قدرتهم على التواصل.

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