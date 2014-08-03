” داعش” يستولي على حقلين نفطيين وخط أنابيب تصدير بالعراق

سيطر مسلحو تنظيم داعش على حقلين لإنتاج النفط في ناحية زمار، شمال مدينة الموصل، بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية منها امس السبت وفقا لمصادر نفطية وحزبية عراقية.

وقال مصدر بارز في شركة نفط الشمال لفرانس برس إن “تنظيم داعش سيطر على حقلي عين زاله وبطمه بعد سيطرته على ناحية زمار”.

وأكدت مصادر في شركة نفط الشمال العراقية ومقرها كركوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) سيطرة التنظيم على الحقلين اللذين تبلغ طاقتهما الإنتاجية الإجمالية 30 ألف برميل يوميا من النفط الخام الثقيل بعد أن سيطر التنظيم على قضاء زمار شمالي الموصل”.

وأوضحت أن التنظيم فرض أيضا “السيطرة شبه الكاملة على مسارات الخط العراقي التركي الممتد من مجمع التركيز بشركة نفط الشمال غربي كركوك حتى مشارف الحدود التركية”.

كما أكد غياث سورجي أحد مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى، في تصريح لوسائل الإعلام، أن “زمار والمناطق التابعة لها أصبحت تحت سيطرة داعش بعد انسحاب قوات البشمركة منها أمس السبت .

وتشهد ناحية زمار اشتباكات شرسة منذ يوم الجمعة بين قوات البشمركة الكردية وتنظيم داعش، قتل خلالها 14 عنصرا من القوات الكردية. بدورها تمكنت القوات الكردية من قتل مئة من المسلحين، وفقا لمصادر حزبية وأمنية.

كما قالت مصادر كردية عراقية إن مقاتلات الجيش العراقي قامت بقصف المناطق التي تسيطر عليها داعش في زمار والكسك، فيما تشهد هذه المناطق موجة نزوح للعوائل باتجاه المناطق الآمنة في كردستان.

وفي وسط العراق أفادت مصادر في الشرطة العراقية اليوم السبت أن 57 شخصا غالبيتهم من عناصر داعش قتلوا وأصيب خمسة أشخاص آخرون في موجة عنف جديدة اجتاحت مناطق تابعة لمدينة بعقوبة. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن ” طيران الجيش العراقي تمكن بضربة جوية من قصف ثلاثة معاقل لتنظيم داعش في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة.

وفي جنوب بغداد في منطقة جرف الصخر، قال ضابط برتبة ملازم أول في الجيش لوكالة فرانس برس “قتل 12 من عناصر عصائب أهل الحق (الشيعية) خلال اشتباكات وقعت فجر اليوم (السبت) في ناحية جرف الصخر (60 كلم جنوب بغداد)”.

فيما قالت مصادر أمنية إن 37 من عناصر داعش قتلوا في الاشتباكات.