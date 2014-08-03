استشهاد شقيقة رئيس حي الزهور ببورسعيد في قصف لمنزل زوجها بغزة

استشهدت، عصر السبت، سهير الباشا، شقيقة المهندس جمال الباشا، رئيس حي الزهور ببورسعيد, إثر قصف إسرائيلي لمنزل زوجها الفلسطيني بغرب غزة.

تلقى رئيس حي الزهور الخبر، في اتصال هاتفي، خلال مشاركته في حملة أمنية مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بالحي, والشهيدة هي الشقيقة الكبري لأخوتها، تزوجت من فلسطيني منذ حوالي 35 عامًا، وأقامت معه في غزة وتعيش مع أولادها وأحفادها, وتعودت الشهيدة زيارة أخوتها وذويها سنويا في بورسعيد ,وستدفن حسب وصيتها في مدافن أسرة زوجها بغرب غزة.

يذكر أن حالات عديده لنسب ومصاهرة تربط بين أسر بورسعيدية وغزاوية, وتقيم أسر غزاوية في بورسعيد، منذ 1948 وعدوان 1967 وتجنست بالجنسية المصرية وبعضها يحمل لقب الغزاوي.