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ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الأحد

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ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الأحد ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الأحد

ينشر "اليوم السابع" مواقيت الصلاة فى جمهورية العربية اليوم الأحد، حسب التوقيت المحلى بجميع المحافظات:

محافظة القاهرة:
> الفجر 4:38 ص- الشروق 6:16 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر 4:39 م أذان المغرب 7:48 م أذان العشاء 9:14 م.

الإسكندرية:
> الفجر 4:40 ص الشروق 6:19 ص أذان الظهر 1:07 م أذان العصر 4:46 م أذان المغرب 7:56 م أذان العشاء 9:23 م.

الجيزة:
> الفجر 4:39 ص الشروق 6:16 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر 4:39 م أذان المغرب 7:49 م أذان العشاء 9:14 م.

الزقازيق:
> الفجر 4:36 ص الشروق 6:14 ص أذان الظهر 1:01 م أذان العصر 4:38 م أذان المغرب 7:48 م أذان العشاء 9:14 م.

الفيوم:
> الفجر 4:42 ص الشروق 6:19 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:39 م أذان المغرب 7:49 م أذان العشاء 9:13 م.

المنيا:
> الفجر 4:46 ص الشروق 6:21 ص أذان الظهر 1:04 م أذان العصر 4:37 م أذان المغرب7:47 م أذان العشاء 9:10 م.

بنى سويف:
> الفجر 4:42 ص الشروق 6:18 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر4:37 م أذان المغرب 7:47 م أذان العشاء 9:12 م.

سوهاج:
> الفجر 4:47 ص الشروق 6:20 ص أذان الظهر 1:00 م أذان العصر 4:30 م أذان المغرب 7:41 م أذان العشاء 9:02 م.

قنا:
> الفجر 4:44 ص الشروق 6:16 ص أذان الظهر 12:56 م أذان العصر 4:25 م
> أذان المغرب 7:36 م أذان العشاء 8:57 م.

الإسماعيلية:
> الفجر 4:32 ص الشروق 6:11 ص أذان الظهر 12:58 م أذان العصر 4:35 م أذان المغرب 7:45 م أذان العشاء 9:11 م.

السويس:
> الفجر 4:33 ص الشروق 6:11 ص أذان الظهر 12:56 م أذان العصر 4:33 م أذان المغرب 7:43 م أذان العشاء 9:08 م.

أسوان:
> الفجر 4:49 ص الشروق 6:19 ص أذان الظهر 12:55 م أذان العصر 4:20 م أذان المغرب 7:32 م أذان العشاء 8:51 م.

بورسعيد:
> الفجر 4:30 ص الشروق 6:09 ص أذان الظهر 12:57 م أذان العصر 4:37 م
> أذان المغرب 7:46 م أذان العشاء 9:13 م.

شرم الشيخ:
> الفجر 4:33 ص الشروق 6:07 ص أذان الظهر 12:50 م أذان العصر 4:22 م أذان المغرب 7:33 م أذان العشاء 8:55 م

كفر الشيخ:
> الفجر 4:36 ص الشروق 6:15 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:42 م أذان المغرب 7:52 م أذان العشاء 9:18 م.

الأقصر:
> الفجر 4:46 ص الشروق 6:17 ص أذان الظهر 12:56 م أذان العصر 4:24 م
> أذان المغرب 7:36 م أذان العشاء 8:56 م.

العريش:
> الفجر 4:50 ص الشروق 6:23 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:34 م
> أذان المغرب 7:45 م أذان العشاء 9:06 م.

المنصورة:
> الفجر 4:38 ص الشروق 6:16 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:40 م أذان المغرب 7:50 م أذان العشاء 9:16 م.

أسيوط:
> الفجر 4:47 ص الشروق 6:21 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر 4:33 م أذان المغرب 7:44 م أذان العشاء 9:06 م.

دمنهور:
> الفجر 4:38 ص الشروق 6:17 ص أذان الظهر 1:05 م أذان العصر 4:43 م أذان المغرب 7:53 م أذان العشاء 9:20 م.

طنطا:
> الفجر 4:37 ص الشروق 6:15 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:41 م أذان المغرب 7:51 م أذان العشاء 9:17 م.

مرسى مطروح:
> الفجر 4:50 ص الشروق 6:29 ص أذان الظهر 1:18 م أذان العصر 4:57 م أذان المغرب 8:07 م أذان العشاء 9:34 م.

الغردقة:
> الفجر 4:37 ص الشروق 6:11 ص أذان الظهر 12:52 م أذان العصر 4:23 م أذان المغرب 7:34 م أذان العشاء 8:56 م.

المنوفية:
> الفجر 4:38 ص الشروق 6:16 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:40 م أذان المغرب 7:50 م أذان العشاء 9:16 م.

بنها:
> الفجر 4:37 ص الشروق 6:15 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر 4:40 م أذان المغرب 7:49 م أذان العشاء 9:15 م.

دمياط:
> الفجر 4:31 ص الشروق 6:11 ص أذان الظهر 12:59 م أذان العصر 4:39 م أذان المغرب 7:49 م أذان العشاء 9:16 م.

العين السخنة:
> الفجر 4:35 ص الشروق 6:12 ص أذان الظهر 12:57 م أذان العصر 4:33 م أذان المغرب 7:43 م أذان العشاء 9:08 م.


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