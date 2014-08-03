ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الأحد

ينشر "اليوم السابع" مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، حسب التوقيت المحلى بجميع المحافظات:

محافظة القاهرة:

> الفجر 4:38 ص- الشروق 6:16 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر 4:39 م أذان المغرب 7:48 م أذان العشاء 9:14 م.

الإسكندرية:

> الفجر 4:40 ص الشروق 6:19 ص أذان الظهر 1:07 م أذان العصر 4:46 م أذان المغرب 7:56 م أذان العشاء 9:23 م.

الجيزة:

> الفجر 4:39 ص الشروق 6:16 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر 4:39 م أذان المغرب 7:49 م أذان العشاء 9:14 م.

الزقازيق:

> الفجر 4:36 ص الشروق 6:14 ص أذان الظهر 1:01 م أذان العصر 4:38 م أذان المغرب 7:48 م أذان العشاء 9:14 م.

الفيوم:

> الفجر 4:42 ص الشروق 6:19 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:39 م أذان المغرب 7:49 م أذان العشاء 9:13 م.

المنيا:

> الفجر 4:46 ص الشروق 6:21 ص أذان الظهر 1:04 م أذان العصر 4:37 م أذان المغرب7:47 م أذان العشاء 9:10 م.

بنى سويف:

> الفجر 4:42 ص الشروق 6:18 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر4:37 م أذان المغرب 7:47 م أذان العشاء 9:12 م.

سوهاج:

> الفجر 4:47 ص الشروق 6:20 ص أذان الظهر 1:00 م أذان العصر 4:30 م أذان المغرب 7:41 م أذان العشاء 9:02 م.

قنا:

> الفجر 4:44 ص الشروق 6:16 ص أذان الظهر 12:56 م أذان العصر 4:25 م

> أذان المغرب 7:36 م أذان العشاء 8:57 م.

الإسماعيلية:

> الفجر 4:32 ص الشروق 6:11 ص أذان الظهر 12:58 م أذان العصر 4:35 م أذان المغرب 7:45 م أذان العشاء 9:11 م.

السويس:

> الفجر 4:33 ص الشروق 6:11 ص أذان الظهر 12:56 م أذان العصر 4:33 م أذان المغرب 7:43 م أذان العشاء 9:08 م.

أسوان:

> الفجر 4:49 ص الشروق 6:19 ص أذان الظهر 12:55 م أذان العصر 4:20 م أذان المغرب 7:32 م أذان العشاء 8:51 م.

بورسعيد:

> الفجر 4:30 ص الشروق 6:09 ص أذان الظهر 12:57 م أذان العصر 4:37 م

> أذان المغرب 7:46 م أذان العشاء 9:13 م.

شرم الشيخ:

> الفجر 4:33 ص الشروق 6:07 ص أذان الظهر 12:50 م أذان العصر 4:22 م أذان المغرب 7:33 م أذان العشاء 8:55 م

كفر الشيخ:

> الفجر 4:36 ص الشروق 6:15 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:42 م أذان المغرب 7:52 م أذان العشاء 9:18 م.

الأقصر:

> الفجر 4:46 ص الشروق 6:17 ص أذان الظهر 12:56 م أذان العصر 4:24 م

> أذان المغرب 7:36 م أذان العشاء 8:56 م.

العريش:

> الفجر 4:50 ص الشروق 6:23 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:34 م

> أذان المغرب 7:45 م أذان العشاء 9:06 م.

المنصورة:

> الفجر 4:38 ص الشروق 6:16 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:40 م أذان المغرب 7:50 م أذان العشاء 9:16 م.

أسيوط:

> الفجر 4:47 ص الشروق 6:21 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر 4:33 م أذان المغرب 7:44 م أذان العشاء 9:06 م.

دمنهور:

> الفجر 4:38 ص الشروق 6:17 ص أذان الظهر 1:05 م أذان العصر 4:43 م أذان المغرب 7:53 م أذان العشاء 9:20 م.

طنطا:

> الفجر 4:37 ص الشروق 6:15 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:41 م أذان المغرب 7:51 م أذان العشاء 9:17 م.

مرسى مطروح:

> الفجر 4:50 ص الشروق 6:29 ص أذان الظهر 1:18 م أذان العصر 4:57 م أذان المغرب 8:07 م أذان العشاء 9:34 م.

الغردقة:

> الفجر 4:37 ص الشروق 6:11 ص أذان الظهر 12:52 م أذان العصر 4:23 م أذان المغرب 7:34 م أذان العشاء 8:56 م.

المنوفية:

> الفجر 4:38 ص الشروق 6:16 ص أذان الظهر 1:03 م أذان العصر 4:40 م أذان المغرب 7:50 م أذان العشاء 9:16 م.

بنها:

> الفجر 4:37 ص الشروق 6:15 ص أذان الظهر 1:02 م أذان العصر 4:40 م أذان المغرب 7:49 م أذان العشاء 9:15 م.

دمياط:

> الفجر 4:31 ص الشروق 6:11 ص أذان الظهر 12:59 م أذان العصر 4:39 م أذان المغرب 7:49 م أذان العشاء 9:16 م.

العين السخنة:

> الفجر 4:35 ص الشروق 6:12 ص أذان الظهر 12:57 م أذان العصر 4:33 م أذان المغرب 7:43 م أذان العشاء 9:08 م.