أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قانونى: أزمة الغارمات تحتاج إلغاء إيصالات الأمانة وتوفير بديل لحقوق التجار

Google+ Print
قانونى: أزمة الغارمات تحتاج إلغاء إيصالات الأمانة وتوفير بديل لحقوق التجار قانونى: أزمة الغارمات تحتاج إلغاء إيصالات الأمانة وتوفير بديل لحقوق التجار

قال القانونى أشرف ناجى، إن أزمة الغارمات فى تحتاج إلى حلول تشريعية تتمثل فى إلغاء إيصالات الأمانة وإيجاد شىء بديل، لحفظ حقوق التجار مثل أن نقوم بعمل دفتر إيصالات أمانة يوثق فى الشهر العقارى حتى لا يستطيع التاجر التلاعب به مضيفا أنه توجد حلول أخرى مثل أن يقوم بنك ناصر مثلا بإدارة الأقساط أو إعطاء إيصالات أمانة مختومة موثقة ورسمية.

وأضاف ناجى خلال برنامج الشارع المصرى الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيرى على قناة الحدث، أنه يجب على مصلحة الطب الشرعى أن تخفض من تكاليف الطعن على التزوير، لأنه إذا ثبت أن إيصال الأمانة تم ملئ بياناته فى وقت لاحق بعد التوقيع عليه يعتبر باطلا ويوجد الكثير من المتضررين لا يملكون قيمة تلك المصاريف.

ونصح ناجى المواطنين بعدم إمضاء أية إيصالات أمانة غير بعد الانتهاء من ملئ بياناتها وفى حالة تقديم شكاوى يجب أن تقدم من خلال المتضررين أنفسهم بشكل مباشر حتى لو كانت أحكام الإيصالات نهائية ثم يتم عرضها على النائب العام.


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر