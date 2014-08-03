قانونى: أزمة الغارمات تحتاج إلغاء إيصالات الأمانة وتوفير بديل لحقوق التجار

قال القانونى أشرف ناجى، إن أزمة الغارمات فى مصر تحتاج إلى حلول تشريعية تتمثل فى إلغاء إيصالات الأمانة وإيجاد شىء بديل، لحفظ حقوق التجار مثل أن نقوم بعمل دفتر إيصالات أمانة يوثق فى الشهر العقارى حتى لا يستطيع التاجر التلاعب به مضيفا أنه توجد حلول أخرى مثل أن يقوم بنك ناصر مثلا بإدارة الأقساط أو إعطاء إيصالات أمانة مختومة موثقة ورسمية.

وأضاف ناجى خلال برنامج الشارع المصرى الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيرى على قناة الحدث، أنه يجب على مصلحة الطب الشرعى أن تخفض من تكاليف الطعن على التزوير، لأنه إذا ثبت أن إيصال الأمانة تم ملئ بياناته فى وقت لاحق بعد التوقيع عليه يعتبر باطلا ويوجد الكثير من المتضررين لا يملكون قيمة تلك المصاريف.

ونصح ناجى المواطنين بعدم إمضاء أية إيصالات أمانة غير بعد الانتهاء من ملئ بياناتها وفى حالة تقديم شكاوى يجب أن تقدم من خلال المتضررين أنفسهم بشكل مباشر حتى لو كانت أحكام الإيصالات نهائية ثم يتم عرضها على النائب العام.