تنسيق المرحلة اﻷولى لطلاب الأزهر يستقبل الراغبين فى اللحاق بالجامعة

يواصل طلاب اﻷزهر الشريف مشاركتهم بماراثون تنسيق المرحلة الأولى للقبول بجامعة الأزهر للمصريين والأجانب من كل دول العالم، حيث تستقبل 6 معامل تنسيق جامعة الأزهر طلابها الجدد لليوم الثانى على التوالى برغم ضعف اﻹقبال عليهم، وعددهم 41 ألف طالب وطالبة بنسبة نجاح بالقسم العلمى بلغت 56%، بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 32.9%، والشعبة الإسلامية 94%، والمكفوفين 93%.

ويحق لمن نجحوا فى الدور الأول بالثانوية الأزهرية للتقدم إلى تنسيق القبول الذى يبدأ من خلال 6 معامل إلكترونية 2 بالقاهرة 2 منهم بنين ومعمل بنات ومعملين ببحرى ومعملين بقبلى مع التواصل عبر الأجهزة الخاصة من المنازل، ويوجد بالقاهرة معملين بالتنسيق الإلكترونى بالقاهرة فى مبنى مركز المعلومات ومعمل المدينة الجامعية بنين القاهرة ومعمل فرع بنات ومعمل بفرع طنطا ومعمل بفرع أسيوط ولمدة أسبوع للتوزيع على 80 كلية ومعهد فنى متوسط للبنات وعدد 6 معاهد فنية متوسطة للبنين بالقاهرة، وذلك حسب التوزيع الجغرافى فى مناطق بحرى وقبلى والقاهرة للبنين والبنات، ويضاف إلى التنسيق كليات الوافدين وأشهرها العلوم الإسلامية.

يذكر أن عدد كليات البنين بلغ 46 كلية بالقاهرة على طول القطر المصرى من الإسكندرية إلى أسوان حسب التوزيع الجغرافى، وهى جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية وهى: الطب بالقاهرة، والطب بدمياط، والطب أسيوط، وطب الأسنان بالقاهرة، وطب أسنان أسيوط، وكلية الصيدلة القاهرة، والصيدلة أسيوط، وكلية الهندسة بالقاهرة، وكلية الهندسة بقنا، وكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، وكلية الهندسة الزراعية بأسيوط، وكلية العلوم بالقاهرة.

ويستقبل تنسيق الجامعة لكليات فرع البنين الطلاب الجدد بكلية العلوم فرع أسيوط، وكلية الإعلام بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة وكلية الزراعة بالقاهرة، وكلية الزراعة بأسيوط، وكلية بالتربية بالقاهرة، وكلية التربية الرياضية بالقاهرة، وكلية التربيه بتفهنا الأشراف، وكلية التجارة بالقاهرة، وكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة.

ويشمل تنسيق بنين الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، وكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، وكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، وكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، وكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وكلية الشريعة والقانون بطنطا، وكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، وكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وكلية الشريعة والقانون بأسيوط، وكلية اللغة العربية بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفيه، وكلية اللغة العربية بالمنصورة، وكلية اللغة العربية بإيتاى البارود، وكلية اللغة العربية بالزقازيق، وكلية اللغة العربية بجرجا، وكلية اللغة العربية بأسيوط، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالزقازيق، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بقنا، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

ويشمل تنسيق كليات البنات عدد 26 كلية على مستوى القطر المصرى من الإسكندرية إلى أسوان حسب التوزيع الجغرافى وكانت كالتى: كلية طب البنات بالقاهرة، كلية طب الأسنان بالقاهرة، وكلية الصيدلة بالقاهرة، وشعبة الهندسة بنات القاهرة، وكلية العلوم بالقاهرة، وكلية التمريض بالقاهرة، وكلية التجارة بالقاهرة، وكلية التجارة بتفهنا الإشراف، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة فصول الخانكة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة فرع السادات، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة فرع بورسعيد، وكليه الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ.

ويشمل تنسيق كليات البنات، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالزقازيق، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالزقازيق، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنى سويف، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية أسيوط، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكلية البنات الأزهرية بطيبة، وكلية الاقتصاد المنزلى بطنطا.

ويتضمن دليل تنسيق جامعة الأزهر 7 معاهد فنية متوسطة واحد للبنات و6 للبنين وكانت كالتالى.. معهد التحاليل بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد قواعد البيانات بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد فنى مختبارات بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد صيانة المعدات بكلية الهندسة بنين القاهرة، ومعهد التركيبات، والكهربائية بكلية الهندسة بنين القاهرة، وللبنات المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى، وجميعها بالقاهرة ومفتوحة فى التوزيع الجغرافى للجميع حسب معطيات المجموع والاقبال عليها بالتنسيق والعدد المطلوب.

فيما تستقبل 7 كليات بالتعليم العالى طلاب جامعة الأزهر الراغبين فى إكمال دراستهم خارج الأزهر -حسب مصادر- وكانت هذه الكليات هى: دار علوم الفيوم، دار علوم المنيا بعد رفض القاهرة استقبال طلاب الأزهر، كلية الآداب جامعة المنيا شعبة اللغة العربية، كلية الآداب بجامعة سوهاج شعبة اللغة العربية، كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بمرسى مطروح، رياض الأطفال بمطروح جامعة الإسكندرية، كلية التربية الرياضية بمطروح جامعة الإسكندرية بنين من أهم الكليات التى ستقبل طلاب الثانوية الأزهرية به.