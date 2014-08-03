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الزنجبيل يخلصك من الكرش ويمنحك بطن مسطح ومشدود

  • الصحة
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الزنجبيل يخلصك من الكرش ويمنحك بطن مسطح ومشدود الزنجبيل يخلصك من الكرش ويمنحك بطن مسطح ومشدود

يعرف الزنجبيل بفاعليته في المساعدة على الهضم و تخفيف الغثيان و محاربة الالتهاب و تضاف الى خواصه الصحية العديدة استخدامه ضمن أغذية تخفيف الوزن و تحديدا التخلص من و شحوم البطن. أثبتت العديد من التجارب و الدراسات أن الزنجبيل غذاء فعال في تخفيف الوزن و تخليص الجسم من المتراكمة و الجيد بالأمر أن عملية التخلص من الكرش بالزنجبيل تكون على عدة أوجه فهو مانع للشراهة و ضابط للشهية كما أنه يعادل الخلل في الهرمونات و يمنع التوتر المؤدي للسمنة. جربي بنفسك الطرق العملية التالية للتخلص من الكرش بالزنجبيل: - يعمل الزنجبيل على تنظيم مستوى السكر و الكوليسترول و الدهون في الدم كما أنه يحفز عملية الهضم و لذلك ابدأي يومك بشرب شاي الزنجبيل في الصباح الباكر أو قبل تناول الوجبات اليومية و يكون تحضيره بإضافة شرائح الزنجبيل الى الماء المغلي و تركه مغطى لفترة من الوقت ثم تصفيته و شربه، اضيفي العسل و الليمون للمزيد من الفائدة و لتخفيف حدة النكهة. - الزنجبيل من أنواع البهارات “المحفزة” أي ان استهلاكها يزيد من عملية الأيض و حرق السعرات الحرارية و ينصح بتناول مقدار أربع جرامات يوميا أو تناول أقراص الزنجبيل أو غيرها من منتجات الزنجبيل الجاهزة فهي تفيد في عملية التخلص من الكرش. - يمكن تفعيل التخلص من الكرش بالزنجبيل عن طريق دهن البطن بزيت الزنجبيل مع حركات مساج خفيفة للتخلص من السيليوليت و السوائل المخزنة و يمكن تحضير هذا الزيت منزليا بنقع كمية من بودرة الزنجبيل مع كمية مناسبة من زيت الزيتون في وعاء محكم الاغلاق لعدة أيام.

 

 

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