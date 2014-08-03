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أخبتر مشاعرك هل تعيش قصة حب حقيقة ؟

  • هو وهى
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أخبتر مشاعرك هل تعيش قصة حب حقيقة ؟ أخبتر مشاعرك هل تعيش قصة حب حقيقة ؟

أمور تجعلك تعرفين معنى الحب الحقيقي كثير من الأزواج يتساءلون عمّا إذا كان الحب يزول بعد مرور وقت على الزواج، أو يزداد؟؟ فإذا كنت في حيرة من أمرك، ندعوك الآن لتعطي نفسك فرصة للتفكير والتأمل، تختبرين فيها مشاعرك، وتكتشفين بنفسك إن كنت فعلاً تحبين زوجك من قلبك كما من قبل، وأنك لا زلت تعيشين الحب الحقيقي. من الصعب جداً إعطاء تعريف للحب أو حتى تمييز مشاعر الحب الحقيقية. إذا إننا نسمع البعض يقولون إن الحب يكون في أوجه في بداية الزواج، ويخف تدريجياً مع مجيء الأولاد وفي ظل الظروف الحياتية التي يعيشها الزوجان. الحب يختلف من شخص لآخر، من حيث طريقة التصرف والتعامل. اختبري نفسك من خلال ما سنقدمه لك، وأخبرينا إن كنت تملكين أياً من الأشياء التي سنعرضها عليك.

- حين تخرجين من البيت إلى العمل أو التسوّق، تفكرين بزوجك طيلة الوقت ولا تمضين وقتاً طويلاً خارج البيت كي لا تجعليه ينتظر وحيداً في البيت.

- حين تسمعين صوته أو حين يهاتفك تعلوا وجهك إبتسامة، وتفرحين بمكالمته وتشعرين بسعادة.

- حين يكون زوجك بجانبك تشعرين بدفء حنانه، وبحبه... وعل العكس كذلك أنت تقومين بإظهار حبك له.

- عندما يكون زوجك معك بالقرب منك، تنسين العالم كله ولا تفكرين إلاّ به.

- إذا أصيب زوجك بمرض ما، أو تعرض لحادث أثّر على شكله... تلازميه ولا تبتعدي عنه وتشاركيه ألمه وتنسيه إياه. - إذا أصيب زوجك بضيقة مالية لا تبتعدي عنه بل تلازميه في محنته، وتكونين يداً بيد معه.

- إذا حدث خلاف بين زوجك وعائلتك لا تأخذين طرف، بل تعمدين إلى تقريب وجهات النظر بينهما لحل الخلاف. إذا كنت فعلاً تقومين بهذه الأمور، فأنت فعلاً إنسانة عظيمة تحبين زوجك حباً حقيقياً. فإختبري نفسك من خلال هذه الأمور.

 

 

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