أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

اهم فوائد و اسرار زيت الخروع الرائع

  • الصحة
  • 12
Google+ Print
اهم فوائد و اسرار زيت الخروع الرائع اهم فوائد و اسرار زيت الخروع الرائع

الخروع ((بالإنجليزية: Castor oil plant)) واسمه العلمي (باللاتينية: Ricinus communis) هي بذور وأوراق نبات الخروع وهي سامة جدا.نبات شجري يتبع العائلة الفربيونية، أوراقه ذات خمسة فصوص في شكل راحة اليد، وثماره تحتوي على لوزة زيتية تعتصر ويخرج منها زيت مشهور، وتحتوي بذرة الخروع على حوالي 50 % من وزنها زيتا، وهذا الزيت هو المستخدم طبيا. الزيت غير سام ويحضر من البذور التي تحتوي مادة ريسين السامة وتذوب في الماء ولا تذوب في الزيت. الاستعمالات: زيت الخروع و عصير الليمون لنعومة زيت الخروع و عصير الليمون لنعومة الساقين : لتطرية بشرة الساقين يستخدم زيت الخروع وعصير اليمون لدهان باطن واسفل الساقين والا ستمرار فى التدليك لمدة تتراوح ما بين 5-10 دقائق. ولصلابة الأظافر ادهني أظافرك كل مساء قبل النوم بطبقة من زيت الخروع لازالة البقع السوداء يستخدم زيت الخروع لتدليك البقع السوداء في الجسم وينصح بتدليك البقعة ثلاث مرات يوميا على مدى 15 يوما زيت الخروع مفيد ومغذي للشعر ويساعد على اطالة الشعر واستخدامه بشكل يومي للرموش يزيد من كثافتها. زيت الخروع لصقل وتلميع الشفاه المكونات : 1 ملعقة صغيرة زيت خروع. 9 ملاعق صغيرة لانولين. التحضير والاستعمال : تخلط المكونات جيدا ، وتحفظ في زجاجة… تستخدم كمية بسيطة من هذا الخليط في دهان الشفاه. للعناية بالرموش: استخدمي زيت الخروع في دهان الرموش بصفة يومية كل مساء حيث يعمل على زيادة سمك الرموش وطولها

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري

علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري

الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم

الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم

اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم

اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم