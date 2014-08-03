اهم فوائد و اسرار زيت الخروع الرائع

الخروع ((بالإنجليزية: Castor oil plant)) واسمه العلمي (باللاتينية: Ricinus communis) هي بذور وأوراق نبات الخروع وهي سامة جدا.نبات شجري يتبع العائلة الفربيونية، أوراقه ذات خمسة فصوص في شكل راحة اليد، وثماره تحتوي على لوزة زيتية تعتصر ويخرج منها زيت مشهور، وتحتوي بذرة الخروع على حوالي 50 % من وزنها زيتا، وهذا الزيت هو المستخدم طبيا. الزيت غير سام ويحضر من البذور التي تحتوي مادة ريسين السامة وتذوب في الماء ولا تذوب في الزيت. الاستعمالات: زيت الخروع و عصير الليمون لنعومة زيت الخروع و عصير الليمون لنعومة الساقين : لتطرية بشرة الساقين يستخدم زيت الخروع وعصير اليمون لدهان باطن واسفل الساقين والا ستمرار فى التدليك لمدة تتراوح ما بين 5-10 دقائق. ولصلابة الأظافر ادهني أظافرك كل مساء قبل النوم بطبقة من زيت الخروع لازالة البقع السوداء يستخدم زيت الخروع لتدليك البقع السوداء في الجسم وينصح بتدليك البقعة ثلاث مرات يوميا على مدى 15 يوما زيت الخروع مفيد ومغذي للشعر ويساعد على اطالة الشعر واستخدامه بشكل يومي للرموش يزيد من كثافتها. زيت الخروع لصقل وتلميع الشفاه المكونات : 1 ملعقة صغيرة زيت خروع. 9 ملاعق صغيرة لانولين. التحضير والاستعمال : تخلط المكونات جيدا ، وتحفظ في زجاجة… تستخدم كمية بسيطة من هذا الخليط في دهان الشفاه. للعناية بالرموش: استخدمي زيت الخروع في دهان الرموش بصفة يومية كل مساء حيث يعمل على زيادة سمك الرموش وطولها

شبكةعيونالإخبارية

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