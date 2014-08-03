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سجون الطائف تعايد نزلاءها بالحلوى

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سجون الطائف تعايد نزلاءها بالحلوى سجون الطائف تعايد نزلاءها بالحلوى

    احتفت إدارة سجون الطائف بالنزلاء وشاركتهم فرحتهم بتبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الحلوى عليهم، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ورفع مدير سجون الطائف العميد معدي البقمي تهنئته بمناسبة العيد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد والشعب السعودي النبيل والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد الغالية والقيادة الرشيدة، وأن يديم الأمن والأمان والرخاء والازدهار على بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين.

وأوضح العميد البقمي أن سجون الطائف تشارك النزلاء في المناسبات المختلفة ضمن البرامج الاجتماعية الهادفة الى تأهيلهم ورعايتهم اجتماعياً بما يساعدهم على الاندماج مع مجتمعهم بعد انتهاء محكومياتهم.

وقدم النزلاء شكرهم للمديرية العامة للسجون وإدارة سجون الطائف ومنسوبيها على جهودهم في تلمس احتياجاتهم، مقدرين هذه المساهمات التي كان لها الأثر الواضح في بث السرور في نفوسهم.

وقد شارك في حفل المعايدة (مدير شعبة الإرشاد والتوجيه العميد ابراهيم الطويرقي، ومدير شعبة السجن العام المكلف العميد مشعل المفرجي)، وجمع من الضباط والأفراد.

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