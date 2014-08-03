«الغذاء والدواء».. تحذر من مضخات حقن السوائل في سيارات الإسعاف

الرياض - محمد الحيدر

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استعمال نوع معين من حقن السوائل المرنة ذات الاستخدام الواحد والمستخدمة في سيارات الإسعافات، والمنتجة من قبل شركة باكستر هيلث كير (Baxter Healthcare)، وذلك بسبب انحراف معدل اعطاء الأدوية عبر المضخات بمعدل أسرع من المطلوب، و بالتالي احتمالية التسبب بالتسمم والتغير في فعالية الدواء مما قد يتطلب تدخلاً طبياً للمريض.

ونشرت "هيئة الغذاء والدواء" على موقعها الإلكتروني (www.sfda.gov.sa>) تنبيهاً لممارسي الرعاية الصحية عن قيام شركة باكستر هيلث كير (Baxter Healthcare) بإصدار معلومات هامة تتعلق بسلامة استخدام بعض طرازات هذه المضخات SV0.5 FOLFusor و SV 0.5 غير إلكترونية والمتنقلة، والتي جرى تصميمها لإعطاء السوائل عن طريق الوريد، كمسكنات الآلام ومثبطات نمو الخلايا و المضادات الحيوية و بعض الأدوية الأخرى للمرضى.

وقالت الهيئة ان هذه المعلومات تهدف إلى تنبيه ممارسي الرعاية الصحية بأن الانحراف في معدل الضخ والموضح في دليل الاستخدام قد يصل إلى 10% فوق المعدل المُدون على الجهاز، سعة (0.5 ملي لتر/ساعة)، إلا أن اختبارات حديثة لمعدل الضخ بينت أنه قد يزيد إلى 15% فوق المعدل المُدون على الجهاز.

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