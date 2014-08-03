اختتام احتفالات العيد في الدلم وسط حضور كثيف

اختتمت فعاليات عيد الفطر السعيد بقرية الأطفال الترفيهية في الدلم، حيث شهدت إقبالا أكثر من 2500 شخص للاستمتاع في آخر يوم للاحتفالات.

وكان لركن العيديات والبالونات والتيشيرتات والقرية الترفيهية النصيب الأعلى من الزوار نظراً لحرص بلدية الدلم على رسم الفرحة على وجوه الأطفال وأسرهم من خلال توزيع الهدايا والجوائز القيمة، بالإضافة إلى العيادة الطبية والديوانية التراثية والتي حظيت بتوافد عدد كبير من كبار السن.

وقد تضمنت الفعاليات عروضا مسرحية لفرقة بسمات الترفيهية بقيادة هشام أبانمي وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور، وتألق المنشد المبدع شريف لافي والشاعر بدر الضبعان والمنشد عبدالمجيد الفوزان على خشبية المسرح والتي تنوعت صورهم الشعرية والإنشادية، كما أشعل المسرح نجم الكيك أبو جفين حيث كان له النصيب الأكبر من المحبين والمعجبين. وتم السحب على جوائز قيمة مثل أجهزة جوالات وشاشات عرض، بالإضافة إلى اشتراكات مجانية في جريدة "الرياض" مقدمة من بلدية الدلم.

وفي ختام هذه الفعاليات، قدم الجميع الشكر الجزيل لبلدية الدلم وعلى رأسهم المهندس فارس بن محمد القحطاني وجميع العاملين في اللجان القائمة على هذا الاحتفال لما قدموه من جهود ساهمت على إنجاح الفعاليات.