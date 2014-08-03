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صحة بيئة الشرقية تنذر 63 محلاً وترصد 267 مخالفة

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صحة بيئة الشرقية تنذر 63 محلاً وترصد 267 مخالفة صحة بيئة الشرقية تنذر 63 محلاً وترصد 267 مخالفة

    رصدت إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية خلال عيد الفطر المبارك، 267 مخالفة، وإنذار 63 محلا، اضافة الى إتلاف 157 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال تنفيذ 100 جولة قامت بها الإدارة.

وذكر مدير عام ادارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أمس بأن صحة البيئة قامت خلال أيام عيد الفطر المبارك بزيارات عديدة شملت محال بيع المواد الغذائية والحلويات والمطابخ والمسالخ وصالونات الحلاقة، وتم خلال الجولة رصد 267 مخالفة، تركزت في سوء تخزين المواد الغذائية وطريقة عرضها، وقرب انتهاء صلاحية بعضها، اضافة الى انه تم رصد مخالفات عدة على صالونات الحلاقة تمثلت في سوء شفرات الحلاقة، وعدم النظافة.

وأكد انه تم توجيه 63 انذارا لعدد من محال بيع الحلويات وبعض المنشآت الصحية، لعدم تقيدها باشتراطات السلامة، وتم منحهم مهلة لتصحيح أوضاعهم، فيما تم إتلاف 157 كيلو جرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. وذكر الصفيان ان الزيارات الميدانية شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وشدد على أهمية الحفاظ على الصحة العامة وضبط المخالفين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

يشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية وضعت خطة متكاملة للعمل خلال أيام رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف أعمال الرقابة على المسالخ والمطابخ والمطاعم، عن طريق زيادة أعداد المراقبين الصحيين، للتأكد من التزام جميع هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية.

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