جامعة جنوب الوادي تُعلن تحويل ونقل القيد من وإلى الكليات 15 أغسطس

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، على القواعد المنظمة للتحويل، ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها في العام الجامعي 014-2015 اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.

كما وافق على النظر في ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة في العام الجامعي 2014-2015، وقبول الطلاب المفصولين من الكليات والمعاهد في احدي الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه للعام الجامعي 2014-2015.

وقرر المجلس قبول الحاصلين على درجة الليسانس والبكالوريوس الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات بنظام الانتساب العام في العام الجامعي القادم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس وافق على مد أجل تنفيذ مشروع دعم ومتابعة الخطة التنفيذية لمركز ضمان الجودة بالجامعة حتى 31 -12-2014، كما وافق المجلس على توحيد مسافة التسكين بالمدن الجامعية بالاتجاهات الأربع للطلاب والطالبات معا، لتصبح المسافة المحددة 30 كم من مقر الجامعة، اعتبارا من العام الجامعي 2014-2015.

وأضاف أن المجلس وافق على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور هاني صابر محمد أحمد، والدكتورة نجلاء رشاد عطالله حارس بكلية العلوم، والدكتور طارق محمد أبوالفضل، والدكتور إبراهيم محمد بسيوني بكلية الآداب والدكتورة اسماء محمد احمد الصغير والدكتور أسامة عبدالمنعم الصغير على، بكلية الطب، والدكتور حمدي احمد حسن محمود بكلية الزراعة.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لكل من الطالبة: فاطمة سعد طايع مصطفي من كلية العلوم والطالب محمد حسني حسان عثمان من كلية الطب، ووافق على منح درجة الماجستير لكل من: الطالب طارق عثمان بسطاوي احمد والطالب حمدي عبداللاه رضوان إبراهيم من كلية التربية بقنا والطالب ايمن محمود سيد على والطالبة ايناس حسن عبدالعزيز محفوظ والطالب حسام السيد محمد إبراهيم والطالب عاطف عبدالصبور احمد عبداللطيف من كلية الآداب والطالبة مني محمد محمود احمد والطالبة نصره احمد محمد يوسف من كلية الطب البيطري والطالب وائل محمد محمود الصادق والطالب علاء محمد حسن وزيري والطالبة صفاء عبدالصبور مبارك باشا من كلية الهندسة والطبيب أسامة عبدالرحمن محمد سليمان والطبيبة رحمة محمد النادي حسين والطبيبة مروة عبدالهادي احمد عبدالمعطي والطبيبة كريمة السيد بهجات من كلية الطب والطالبة رحاب عبدالمنعم رشيدي والطالبة نهاد عبدالرحيم عبدالرحيم ابو المجد من كلية التربية الرياضية.

ووافق المجلس أيضا على منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2014 درجة الدبلومة المهنية في التربية وعددهم 288 طالبا كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا، ومنح الطلاب الناجحين في دور مايو 2014 درجة الدبلومة العامة في التربية نظام العامين وعددهم 90 طالبا كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا، ومنح 514 طالبا درجة الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد من كلية التربية بقنا، ومنح الطلاب الناجحين في دور يونيو 2014 درجة الدبلومة الخاصة في التربية وعددهم 251 طالبا كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا.

وقرر المجلس منح الطلاب الناجحين في دور يوليو 2014 درجة دبلوم العلاقات العامة والاعلان وعددهم 11 طالبا من كلية الآداب، ومنح الطلاب الناجحين في دور يونيو 2014 درجة الدبلومة الخاصة في التربية وعددهم 106 طلاب من كلية التربية بالغردقة، ومنح 14 طالبا وطالبة درجة الدبلومة العامة في التربية نظام العامين من كلية التربية بالغردقة، ومنح 219 درجة الدبلومة العامة في التربية نظام العام الواحد من كلية التربية بالغردقة، ومنح 168 الدبلومة المهنية في التربية من كلية التربية بالغردقة، ومنح 14 طالبا وطالبة درجة دبلوم الدراسات العليا في الطب البيطري، ومنح 98 درجة دبلوم المحاسبة والمراجعة من كلية التجارة و20 درجة دبلومة الدراسات المصرفية من كلية التجارة.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور يونيو 2014 درجة البكالوريوس في العلوم وعددهم 105 طلاب بكلية العلوم، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2014 درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وعددهم 77 طالبا من كلية الطب البيطري، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2014 درجة البكالوريوس في التجارة وعددهم 394 طالب انتظام و226 طالب انتساب موجه من كلية التجارة، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2014 درجة الليسانس في الحقوق وعددهم 441 طالبا، ومنح 150 طالبا درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة.