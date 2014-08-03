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«اللقاء الإسلامي» يتهم «حزب الله» بقصف «عرسال»

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اتهم «اللقاء الوطني الإسلامي» في طرابلس بشمال لبنان، حزب الله، بأنه يقصف بلدة عرسال بشمال شرق البلاد، مطالبا في الوقت ذاته المسلحين السوريين، بالانسحاب من بلدة عرسال، وعدم الدخول إلى البلدات التي لم تشارك في اضطهادهم.

عقد «اللقاء» اجتماعا طارئا في منزل النائب محمد كبارة في طرابلس، وأصدر بيانا قال فيه: «حقنا لدماء أبناء عرسال والأخوة السوريين اللاجئين في هذه البلدة، وحفظا لكرامتها كبلدة لبنانية احتضنت كل من لجأ إليها من الأخوة السوريين منذ أكثر من ثلاث سنوات، يطلب من جميع المسلحين السوريين الانسحاب من هذه البلدة الصابرة، لأنها لم تكن يوما جزء من المؤامرة عليهم، كما يطلب من المسلحين عدم الدخول إلى البلدات التي لم تشارك في اضطهادهم«.

وبعدما دعا إلى «وقف القصف الذي يقوم به حزب الله- من الأراضي اللبنانية -على عرسال فورا»، تابع: «لن نسمح بتكرار مؤامرة عبرا (معركة بين الجيش وشيخ سلفي) في عرسال، ولن نسمح باستخدام أبنائنا المدنيين والعسكريين وقودا للدفاع عن مشروع حزب الله وإيران، فمن زرع هذه المؤامرة التي عارضناها من الأساس يتحمل هو مسؤوليتها لا نحن».

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