الجزائر تجلى رعاياها من ليبيا عبر تونس

وجهت السلطات الجزائرية تعليمات إلى سفارة الجزائر بتونس والقنصليات المتواجدة بها لمساعدة الجزائريين الراغبين فى العودة من ليبيا بعد تدهور الوضع السائد في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف لوكالة الانباء الجزائرية أنه تم إعطاء تعليمات للسفارة وجميع قنصليات الجزائر بتونس لمساعدة الجزائريين الراغبين في العودة من ليبيا.

وأوضح أن سفارة الجزائر والقنصلية العامة للجزائر بتونس وكذا قنصليتى الجزائر بقفصة والكاف تلقت تعليمات من أجل توفير جميع الوسائل لمساعدة الرعايا الجزائريين المقيمين بليبيا والراغبين في العودة من هذا البلد بالنظر الى تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

أ ش أ