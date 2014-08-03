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ماذا قالت صفاء سلطان عن نجوم مصر؟

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ماذا قالت صفاء سلطان عن نجوم مصر؟ ماذا قالت صفاء سلطان عن نجوم مصر؟

الأحد 03-08-2014 01:22

أعربت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل المصري "دكتور أمراض نسا" مع المخرج محمد النقلي، فيما أبدت آراءها بالنجوم المصريين الذين شاركوها بطولة العمل.
وعن تعاملها مع الفنان المصري مصطفى شعبان الذي جسد شخصيّة "عمر"، قالت صفاء في تصريح خاص لـ "سيدتي نت": "مصطفى نجم كبير جداً بجمهوره، وقريب للقلب، واستطاع أن يصنع إسماً لامعاً خلال فترة وجيزة، فمنذ أربع أعوام قدم أعمالاً هامة، والناس تتابعه بشغف سواء في السينما أو الدراما".
أما عن الفنانة المصرية صابرين فقالت سلطان: "سعيدة أني التقيت بها، وصابرين جميعنا نحبها خصوصاً عندما كانت بيوم من الأيام تقدم الفوازير في رمضان، وقتها كنت أنتظرها بالدّقيقة وأحفظ ماذا تفعل، وفي كواليس "دكتور أمراض نسا" خلقت لنا جو من المرح سيما أننا كنا نطلب منها دائماً أن تقلّد الشخصيات والمشاهير بشكل كوميدي".
وعن رأيها بالفنانة المصرية حورية فرغلي، اعتبرت سلطان أنّ حوريّة نجمة سينما حاضرة بقوّة، وقالت: "أحترم وجودها، صحيح أن عمرها الفنّي قصير ولكنها أثبتت حضورها خصوصاً أنّها تشتغل على نفسها بطريقة جميلة، وفي "دكتور أمراض نسا" تعاطفت معها فقد كان لديها دور كبير وصعب".
كذلك اعتبرت سلطان أن الفنانة المصرية إيمان العاصي لطيفة وقريبة من القلب وعفوية وخفيفة الظّل، وأنّه كان لها شرف الوقوف أمام كل نجوم في مسلسل "دكتور أمراض نسا".
وفي سياق آخر، لفتت سلطان إلى أنّ أجواء التصوير في مصر لها طابع خاص، وأنّ الكواليس في مصر تختلف عن كواليس سوريا.
يشار إلى أن "دكتور أمراض نسا" هو التّجربة الدرامية الثانية لسلطان في مصر، بعد أن كانت قدّمت في وقت سابق شخصيّة ليلى مراد في مسلسل "أنا قلبي دليلي".

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سيدتي

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