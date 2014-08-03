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وفاة الإذاعي مايك سميث عن عمر 59 عاماً

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الأحد 03-08-2014 01:29

توفي أمس الجمعة الإذاعي والموسيقي Mike Smith عن عمر ناهز 59 عاماً، إثر مضاعفات حصلت معه بعد خضوعه لعملية القلب المفتوح.

وذكر أحد المقربين من الراحل أنه فارق الحياة في إحدى مستشفيات لندن.

Smith عمل في إذاعة الـ BBC من العام 1982 حتى 1988 أي طوال 6 سنوات، كما كان يقدّم برنامج Top of the Pops ويتولى التغطيات المباشرة في قناة الـ BBC.

وبدورها، قالت مقدمة البرامج Sarah Greene أي زوجة Mike منذ 25 عاماً، إن خبر وفاة زوجها وشريك حياتها وحبيبها، شكّل صدمة كبيرة للجميع.

وبالرغم من ذلك، فقد طلبت من الأهل والأصدقاء أن يرثوا الراحل بطريقة هادئة قدر الإمكان.

 

 

 

 

 

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