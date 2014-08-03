القبض على احد العناصر الاخوانية المتورطة فى احداث الزهراء بسوهاج‎

تمكنت ادارة الامن الوطنى بسوهاج بالتنسيق مع مديرية امن سوهاج من القاء القبض على المتهم امين عبد الصابرين احمد خليفة 31 سنة مدرس بمعهد فتيات المراغة الازهرى بدائرة قرية اقصاص بالمراغة والمطلوب ضبطة واحضارة فى القضية رقم 262 ادارى قسم ثان سوهاج لسنة 2014 بتهمة الاشتراك مع 22 إخوانيًا فى أحداث الشغب التى حدثة أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء فى أول أيام الاستفتاء على الدستور .

وكانت الاحداث اسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وجماعة الإخوان الإرهابية بينهم العميد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان سوهاج والامين طارق عبد الرحيم من ذات القسم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام والقتل والشروع فى القتل واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح وتكدير الأمن العام وتعطيل وسائل المواصلات وجارى تحرير محضر بالواقعة ​للعرض على ​نيابة شمال سوهاج الكلية لاتخاذ الاجراءات القانونية .