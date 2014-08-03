وزير الثقافة ليوسف الحسينى: افتتاح قصر ثقافة حلايب وشلاتين فى سبتمبر

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة يوجد بداخلها حماسة شديدة ورغبة فى التغيير والتجديد، إضافة إلى تميز العاملين بها بعنصر المصارحة، التى من شأنها تحقيق جزء من الشفافية المنشودة، على حد قوله.

وأعلن عصفور فى حواره ببرنامج "السادة المحترمون" مع يوسف الحسينى، المذاع على أون تى فى، اليوم السبت، بأن وزارة الثقافة بصدد قرار يتضمن افتتاح قصر ثقافة حلايب وشلاتين خلال شهر سبتمبر المقبل.

> وتطرق وزير الثقافة، للحديث عن تطوير منظومات السينما والسيرك، بالكشف عن عثوره على حالات من القصور داخل المركز القومى للسينما، مفيدًا باتخاذه قرارًا بتغيير مجلس الإدارة وتحويلها إلى النيابة الإدارية والدفع بقيادة أخرى تعمل على تقديم اقتراحات جديدة من شانها الدفع بالأفلام التنويرية.

واقترح "عصفور" فى حديثه عن تطوير هيئة السيرك القومى، تطبيق نظام الشراكة بين الوزارة والعاملين بالسيرك، على أن تكون نسبة الـ51% خاصة بوزارة الثقافة لتوليها الإدارة فقط، ويحصل العاملون على نسبة 49%، الأمر الذى سيعود بالنفع على الجميع ويدفع بعجلة تطوير السيرك.

>