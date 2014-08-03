بالفيديو – سرعة القطار بيل تجبر يونايتد على ركلة جزاء

بسرعته الفائقة، حصل جاريث بيل نجم ريال مدريد على ركلة جزاء سجلها بنفسه في شباك مانشستر يونايتد مساء يوم السبت.
الفريقان يلتقيان في إطار استعداد كل منهما للموسم الجديد 2014-2015، ويلعبان المباراة الودية في الولايات المتحدة الأمريكية.
تقدم يونايتد عن طريق أشلي يونج في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.
لكن ريال مدريد لم يتأخر كثيرا حتى عدل النتيجة عن طريق نجمه الويلزي صاحب صفقة الـ100 مليون يورو جاريث بيل.
بيل اندفع بسرعته في الجانب الأيمن لدفاع يونايتد، وأجبر مايك كين رقيبه على ارتكاب خطأ معه داخل منطقة جزاء الفريق الإنجليزي.
ونفذ بيل ركلة الجزاء بنفسه، وحولها إلى هدف ملكي داخل شباك الشياطين الحمر.
شاهد الهدف: