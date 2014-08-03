بالفيديو – بيكيه يقود نيس للتعادل مع برشلونة

اكتفى برشلونة بالتعادل مع نيس في فرنسا بهدف لمثله خلال تجربة ودية جديدة للبلوجرانا تحت لواء المدير الفني الشاب لويس إنريكي.

برشلونة لعب بتشكيل قاده أندريس إنيستا مع أداما تراوري وبيدرو رودريجز وسيرخيو بوسكتس ورافينيا وسيرجيو روبيرتو ومارتن مونتويا وجيرارد بيكيه وخوردي ألبا والوافد الجديد جيرمي ماتيو.

وحرس عرين برشلونة اللاعب الألماني الشاب تير شتيجن، وجلس كلاوديو برافو الحارس الثاني للفريق على مقاعد البدلاء.

لم يظهر برشلونة رائعا، واستمرت مشاكله في الدفاع كما كان الحال مع الفريق في الموسم الماضي.

جيرارد بيكيه ارتكب خطأ ساذجا أثمر عن ركلة جزاء لنيس سجل منها داريو سفياتيتش هدفا في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

وحاول برشلونة قنص التعادل، حتى حصل لاعبه الشاب منير حدادي الذي اشترك في الشوط الثاني على ركلة جزاء إثر خطأ ساذج من مدافع نيس.

وسجل شابي هرنانديز النجم المخضرم الذي قرر البقاء مع برشلونة هدف التعادل للبلوجرانا من ركلة الجزاء في الدقيقة 68.

شاهد الأهداف: